El accidente de Tete Coustarot antes del programa de Juana Viale: "Me lastimé la cara con el cierre de la polera"

“¿Que nos ibas a contar? Dijiste que ibas a contar al aire lo que te había pasado”, alentó Juana Viale a Tete Coustarot en Almorzando con Mirtha Legrand. Allí fue cuando la animadora se sinceró sobre el accidente doméstico que había tenido.

“Anoche tenía frío, me puse una polera con mucha fuerza. Tenía el cierre y me lastimé acá en la cara. No sé si ve el raspón”, reveló la exmodelo. “Me maquillé un poco y dije ‘uy, tengo que ir con Juanita’ y después pensé que era una pavada lo que estaba haciendo”, aseguró.

Ese incidente llevó a la animadora de La hora exacta a hacer una reflexión. “A veces nos hacemos un mundo de una pavada. Pensé en no venir porque como tenía lastimado ahí, sangrando. ¡Ya exageraba!”, expresó.

“Yo a veces doy charlas para mujeres y siempre les digo que la vida es mucho más importante que cualquier miedo o limitación que uno tenga”, analizó.

“Yo a veces escucho frases que son muy simples como ‘no voy a tal lugar porque no tengo qué ponerme’ y uno no puede perderse la vida por eso si uno tiene un vestido negro, una remera negra. Siempre las incentivo. ¡Mirá todo lo que pensé!”, concluyó.