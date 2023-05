El “accidente” fashionista de Nati Jota bronceándose en una playa de Italia: "Bikini torcida"

Nati Jota armó las valijas y aterrizó en Europa para vivir unas vacaciones inolvidables. En este momento, está disfrutando de las bellísimas playas de Cerdeña, en Italia.

La influencer fue fotografiada luciendo un traje de baño de dos piezas de color celeste, recostada sobre la arena y a orillas del mar, re canchera con unos anteojos de sol oscuros que marcan tendencia.

Junto a la foto que publicó, en la que se la ve tan sensual como relajada, destacó que justo cuando la fotografiaron se le había movido el corpiño, que dejó asomar la parte "under" de su busto.

"La bikini torcida...", expresó, junto a pícaros emojis. ¡Cuidado!

LA RESPUESTA QUE RECIBIÓ DE UN SEGUIDOR SOBRE SU ESTADO SENTIMENTAL

Tras publicar una historia en la que explica con humor su situación sentimental, un seguidor le respondió a Nati Jota y ella lo retrucó.

“Si debes estar tiesa para que no te dejen por ahí no es”, dijeron a la influencer y ella le contestó: “No me digas que no estoy siendo un libro de autoayuda certificado”.

“Sino una tipa que hace lo que puede. Igual a veces pienso que estoy un poco loca y entiesarme un poco no es solo por el otro sino que estaría un poco bien para mí”, cerró.