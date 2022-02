El abogado que comparten Dalma Maradona y Viviana Canosa se refirió a su feroz pelea: "Voy a tratar de que tomen un café"

En medio del fuertísimo cruce que mantuvieron Viviana Canosa y Dalma Maradona en los medios y redes sociales, Juan Manuel Dragani –el abogado de ambas- contó cómo piensa encarar este conflicto entre sus clientas.

El encargado de repetir las palabras del letrado fue Daniel Ambrosino en Intrusos: “Yo hablé con Dragani y me dijo que va a tratar de que se tomen un cafecito”, lanzó, ante la risa unánime del panel.

“Mirá cómo te hago Dragani… ¡já!. Qué difícil”, atinó a decir Flor de la Ve. Y el panelista tomó la postura: “Yo le dije lo mismo, que me parecía que iba a ser complicado después de escuchar lo que dijo Viviana al aire que puso primer y fue a fondo”.

Daniel Ambrosino en Intrusos: "Yo hablé con Juan Manuel Dragani (el abogado de Viviana Canosa y Dalma Maradona) y me dijo que va a tratar de que se tomen un cafecito".

“Son dos buenas minas. Viviana es una buena mina y Dalma también. No pierde la esperanza que en una conversación privada este problema se solucione”, cerró Ambrosino, replicando las palabras del profesional.

QUÉ DIJO DALMA MARADONA DE VIVIANA CANOSA

"No había escuchado el descargo de Viviana Canosa defendiendo al Kun. ¡Qué desagradable sos, mujer! Me hubiera gustado que todas las barbaridades que dijiste sobre mi papá se las hubieras dicho a él en la cara", twitteó, enojadísima.

"Una mina que toda su vida vivió de inventar chimentos ahora se le ocurre gritar cualquier cosa en la tele y decirle a un país cómo debe ser o pensar. ¡Me parece demasiado! Espero que lo que dijiste lo puedas corroborar en la Justicia", siguió la actriz, molesta con las declaraciones de Canosa.

QUÉ DIJO VIVIANA CANOSA DE DALMA MARADONA

En la misma red social, tras la catarata de tweets de Dalma, Viviana salió a enfrentarla. "Me defienden todas, menos ustedes. Gracias, pichona. Estoy laburando... si no te molesta sigo con eso. ¡Besos!", puso. ¡Y la hija de Claudia Villafañe siguió!

“Sabés que hacés todo bien cuando te bloquea Viviana Canosa. Y cero tiene que ver con política, diría que para nada. Me da miedo la gente que piensa que a los gritos siempre tiene la razón. Una mina que me manda a laburar pensando que de esa manera me ofende o algo", escribió, en la red social.

Hacia el final se refirió a su búsqueda por llevar a la Justicia a la periodista. "El único problema es que mi abogado también es el de ella. ¡Estás en problemas Dragani!", cerró, intentando ponerle un humor al conflicto.

