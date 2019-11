El abogado de Anna Chiara del Boca pedirá un botón antipático, custodia policial y una perimetral contra Ricardo Biasotti

Ni bien cumplió 18 años, Anna Chiara del Boca se animó a alzar su voz y de la mano de su mamá, Andrea, denunció a su papá, Ricardo Biasotti, por abuso sexual. La joven lo acusó de haber abusado sexualmente de ella cuando era una niña.

En este marco, su abogado, Claudio Calabressi, confirmó que pedirá una perimetral, un botón antipánico y custodia policial contra Biasotti. ¿El motivo? Remarcó que Anna tiene "miedo de que le pase algo".

"Esta persona (por Ricardo) no se puede acercar a la denunciante ni físicamente, llamándola o por medio de terceros. (Anna) tiene miedo de que le pase algo físicamente. Me contaron que pasó algo una vez a la salida de un teatro, que alguien se le acercó y le habló en nombre del padre. No quiero entrar en detalles porque no era el abogado en ese momento", aseguró el letrado en diálogo con AM 1300 La Salada.

Además, el abogado hizo referencia al presunto e impactante dibujo que Anna hizo sobre su papá: "Cuando lo tomás con esta naturalidad y desacreditás los dichos de la denunciante, que es tu propia hija, es un poco raro. Cuando uno ve el dibujo... lo dejo a tu criterio".

Y detalló: "Para que dibuje (los genitales) de esa manera no fue una vista casual. Hay otro contexto de realidad y, sobre todo, creo que estamos asistiendo a una denuncia serie que tiene un punto de inflexión. Con esta modificación de la Ley se permite que los chicos puedan denunciar en primera persona a sus progenitores".