A un mes de que Thelma Fardin (26) denunciara públicamente a Juan Darthés (54) por violación y describiera un abuso ocurrido en Nicaragua, cuando ambos estaban de gira con Patito Feo, Carla Lescano, la hermana de la joven actriz, dio una nota radial en la que aseguró que no le cree a Thelma.

"Es muy doloroso que la hermana no la apoye. Eso no es prueba en un proceso, las creencias que ella pueda tener... La hermana tiene un dolor muy grande porque el papá de Thelma la violó". G-plus

"A mí me pasó de verdad y yo pasé por 800 pericias médicas. Y ahora parece que la moda es decir 'me violaron hace 10 años'... Para mí fue una disyuntiva y estuve muchas noches sin dormir pensando si salgo a decir que esta chica (sic) está mintiendo, y ayudo a Darthés… Ella (Thelma) tiene problemas psiquiátricos muy grandes. Está claro que no es verdad lo que cuenta", sostuvo Carla, en diálogo con Mario Thibault, por Radio del Centro.

Con el testimonio de Lescano replicándose en los medios, Karina Iavicoli se comunicó con la abogada de Fardin, Sabrina Cartabia, quien rápidamente salió a apoyar a su defendida: “Hable con la doctora, Sabrina Catibia, que es la abogada de Thelma y ella me dice ‘es muy doloroso que la hermana no la apoye. Eso no es prueba en un proceso, las creencias que ella pueda tener. Hay pruebas testigos (en favor de Thelma). A nosotros no nos sorprende el testimonio. La hermana tiene un dolor muy grande porque el papá de Thelma la violó. Sabíamos que esto podía pasar”, informó la periodista en Los Ángeles de la Mañana, leyendo el mensaje de WhatsApp que le envió Cartabia.

Luego, la periodista Marcela Ojeda compartió en Twitter un comunicado de Cartabia, refiriéndose a los hechos.