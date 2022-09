Abel Pintos reveló por qué esperó seis años a Mora Calabrese: "Cuando la conocí, algo me modificó"

En noviembre de 2021 Abel Pintos y Mora Calabrese celebraron su boda tras varios años en pareja, pero con muchísimos años más de conocerse ya que, como el mismo cantante contó en La Peña de Morfi, cuando la vio por primera vez ella estaba casada.

Frente a Jey Mammon, Abel recordó que conoció a Mora durante un show que brindó en Pampa del infierno (Chaco). “Ella es de Resistencia y de casualidad fue a acompañar a una amiga que iba por una empresa que sponsoreaba ese festival”, contó.

Abel contó que al ver a Mora se enamoró, pero después descubrió que estaba casada cuando cruzaron sus primeras palabras. “Yo dije ‘Bueno, listo, ya está’, y varios años después, incluso varios años después de su divorcio, retomamos a hablar, aunque tuvimos un montón de años de idas y vueltas”, agregó.

LA LARGA HISTORIA DE ENCUENTROS Y DESENCUENTROS DE ABEL PINTOS Y MORA CALABRESE

Cuando Jey Mammon le preguntó por qué esperó seis años a Mora pudiendo conquistar a quien quisiera, Abel fue muy claro al respecto. “La forma más certera explicarle y contarle a ella qué me pasó es que me modificó”, dijo.

“Cuando la conoció, algo dentro mío cambió, me modificó. Entonces eso, ligado al enamoramiento, me hizo darme cuenta de que todo me gustó de ella: todo lo que vi y todo lo que fui conociendo”, agregó.

Asimismo, Abel recordó que no solo él sostuvo la relación a lo largo del tiempo sino que Mora también lo esperó. “Fue hasta el día en que dijimos ‘Tenemos que arrancar esto, no podemos ser tan pavos los dos’. Y nos pusimos de acuerdo en que íbamos a comenzar un camino y que ya no nos íbamos a separar”, explicó.