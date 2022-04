Abel Pintos reveló el origen de su renguera: "Hasta los 3 años caminé con un yeso"

En el debut de la nueva temporada de PH Podemos hablar estuvo como invitado Abel Pintos y en uno de los tópicos iniciales el cantante contó que gracias a reírse de sí mismo había vencido el bullying por una renguera que tiene desde su infancia.

“Hasta el día de hoy tengo una pequeña renguera por una operación que tuve cuando era chico”, confesó el cantautor, quien reconoció que en el colegio fue un tema.

“Estaba mucho lo de la renguera y en un momento dije ‘ya fue, todo bien’. Empecé a reírme de eso y hacía chistes como que con un pie hacía un pozo y con el otro lo tapaba”, recordo.

"Me operaron de muy chiquitito. Me pusieron un yeso hasta los 3 años y aprendí a caminar con el yeso puesto". G-plus

ABEL PINTOS RECORDÓ LA OPERACIÓN QUE SUFRIÓ EN SU NIÑEZ

“Nací con una formación del pie que no es la habitual, por decirlo de alguna forma, y me operaron de muy chiquitito. Me pusieron un yeso hasta los 3 años y aprendí a caminar con el yeso puesto”, reveló.

En el ciclo de Andy Kusnetzoff reveló que su expresividad en el escenario deriva de las reservas que tenía sobre su movimiento corporal. “Bailo muy mal y me gusta. En un momento de mi vida para salir de ese lugar, en vez de bailar exclusivamente en momentos familiares, me metí con todo en el escenario. Y hoy bailo mucho en el escenario”, contó.

“Dentro de lo mal que lo hago, encontré una forma que no sé si es buena o mala pero es la mía. Lo disfruto mucho”, aseveró.