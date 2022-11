Los 8 escalones del millón: la historia de amor de Nora de 45 años y su novio de 80

En Los 8 escalones del millón los concursantes llegan con sus historias de lucha, esperanzados de conseguir el gran premio de la competencia. Una de ellas fue Nora, una mujer de 45 años, madre y costurera de profesión que se abrió sobre su romance con Alfredo, un hombre de 80 que la conquistó contra todos los prejuicios.

“Estoy en pareja con Alfredo, 80 años. Estamos desde hace tres años, antes de la pandemia. Yo alquilé siempre y caí en un alquiler cerca de él”, contó, en el ciclo de Guido Kaczka.

“Empezó así como vecinos, charla va, charla viene. Somos del barrio, porque me crié ahí. Me vio sola con mis hijos, laburadora, trabajadora y lo que quería era una mujer joven”, aseguró.

UNA PARTICIPANTE DE 45 AÑOS HABLÓ DE SU ROMANCE CON UN HOMBR DE 80 EN BIENVENIDOS A BORDO

Carmen Barbieri, integrante del programa intervino. “Perdón, y la diferencia de edad. ¿Te molesta? ¿Nunca te han criticado o tu familia te ha dicho algo por eso?”, indagó, pero Nora fue contundente.

“Para nada. No, al contrario. 35 años me lleva y no se nota. Está mejor que yo. Yo sufrí tanto y padecí cuando salí de un problema muy grande con una persona joven. No tiene nada que ver la edad”, se sinceró la mujer.

“Nos llevamos de maravillas. Un amor como persona en todo. Los hijos, también, no tengo problema”, concluyó, rotunda.