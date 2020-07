A los 70 años, murió Juan Carlos Ricci, histórico actor de Los Simuladores

El mundo del espectáculo esta de luto desde que se conoció la triste noticia sobre el fallecimiento de Juan Carlos Ricci, un actor que supo ganarse el cariño del público en especial, con su participación en Los Simuladores.

Así lo informó la cuenta oficial de la Asociación Argentina de Actores: “Con profundo dolor despedimos al querido compañero Juan Carlos Ricci, de destacada trayectoria en teatro, cine y TV. Durante décadas, compartimos con él la defensa de los derechos de actores e intérpretes. Integraba la Comisión Directiva de SAGAI y fue dirigente de la Asociación Argentina de Actores, afiliado desde 1974. Nuestras sentidas condolencias a su esposa Graciela, su hijo Leandro, familiares, amistades y a quienes compartieron el trabajo con él, acompañándolos en este duro momento”, comenzó diciendo el escrito.

Federico D'Elia en Twitter: “Sorpresivamente nos dejó el Flaco Ricci. No se dan una idea la tristeza que me produce, era casi un hermano para mi viejo. Y esta cuarentena de mier... no nos permite despedirlo como se merece". G-plus

Luego, destacaron el paso de Ricci por televisión: “Participó en recordados ciclos como Los Simuladores, Amor mío, Hombres de honor, Mi familia es un dibujo, Mujeres Asesinas, Farsantes, Malandras, Se dice amor“.

Entre sus trabajos cinematográficos se incluyen los films Un año sin amor, Tacos altos, Gracias por el fuego, Sentimental, Paño verde, Perros de la noche, Héroes y demonios, Matrimonio, Samy y yo, Los Superagentes contra todos, Las aventuras de Parchís, Extrañas salvajes, La muerte de Sebastián Arache y su pobre entierro, entre otros films”, agregó.

Y cerró: “Su extensa trayectoria teatral incluye trabajos como intérprete y como director. Entre sus trabajos actorales se encuentran Rapsodia provinciana, Don Gil de las Calzas Verdes, Knepp, Tres hermanos, Moreira!, Edipo Rey, Rey Lear, Calígula, El crimen de San Patricio, Nadadores nocturnos, Los días de la comuna, Tierra del Fuego, 5° Round, entre otros. Como director se desempeñó en Soutien para dos cantantes, Norway today, Mefis anda suelo. Participó en el ciclo Teatroxlaidentidad. Durante las últimas semanas, varias de las obras teatrales en las que participó se ofrecieron bajo la modalidad de funciones virtuales.

Ricci participó en recordados ciclos como Los Simuladores, Amor mío, Hombres de honor, Mi familia es un dibujo, Mujeres Asesinas, Farsantes, Malandras, Se dice amor. G-plus

En la actualidad, formaba parte de la Comisión Directiva de SAGAI y entre 1990 y 1992 integró la Secretaría Gremial de la Asociación Argentina de Actores bajo la presidencia de Juan Borrás”.

Además, tras conocerse la noticia, Federico D’Elia (quien fue su compañero en Los Simuladores) expresó su dolor en Twitter junto aun emoji de un corazón roto: “Sorpresivamente nos dejó el Flaco Ricci. No se dan una idea la tristeza que me produce, era casi un hermano para mi viejo. Y esta cuarentena de mier... no nos permite despedirlo como se merece. Beso grande a Graciela y a Leandro. ¡Se te va a extrañar, Flaquito!”.

Con profundo dolor despedimos al querido compañero Juan Carlos Ricci, de destacada trayectoria en teatro, cine y TV. Durante décadas, compartimos con él la defensa de los derechos de actores e intérpretes. Integraba la Comisión Directiva de SAGAI y fue dirigente de la AAA. pic.twitter.com/GQrHf6pu9z — Asociación Argentina de Actores (@actoresprensa) July 25, 2020

Nuestras sentidas condolencias a su esposa Graciela, su hijo Leandro, familiares, amistades y a quienes compartieron el trabajo con él, acompañándolos en este duro momento.

Info sobre la trayectoria de Juan Carlos Ricci en https://t.co/4LmEGSXgfZ — Asociación Argentina de Actores (@actoresprensa) July 25, 2020