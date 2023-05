3 insólitas cosas que Daniela Celis llevó a Gran Hermano: "El juguetito no lo dejaron entrar"

​​Daniela Celis (26) es una de las participantes de Gran Hermano 2023 que traspasó la pantalla. Junto a Julieta Poggio y Romina Uhrig, conformó el trío femenino más picantes del reality. Tampoco pasó desapercibida su historia de amor con Thiago, otro de los jugadores de la casa.

Además de su personalidad arrolladora, Daniela es dueña de un estilo único y, para mantenerlo durante su estadía, se llevó algunas cosas a Gran Hermano en su valija.

“Me llevé uñas y pestañas”, confesó en diálogo con Ciudad sobre sus imprescindibles para su estadía en el reality. Recordemos que sus originales uñas y sus pestañas características –que le dieron el sobrenombre de “Pestañela” y que ahora son el motor de su emprendimiento-, son parte esencial de su look.

Pero además Daniela reveló: “También me llevé un juguetito que no me dejaron entrar nunca, pero estaba dentro de mi valija original”, y les advirtió a los posibles participantes de una nueva edición de Gran Hermano: “Te hacen mucho filtro de cosas. ¡Ojo ahí! Son muy estrictos”.

DANIELA CELIS HABLÓ DE SU DURA INFANCIA

A menos de dos meses de la final de Gran Hermano 2022, Daniela Celis no olvida su humilde infancia. En Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine), recordó sus orígenes.

"Tuve una infancia dura. Mis viejos se separaron cuando era muy chica. Mi mamá siempre estuvo remándola, fue la jefa de la familia", relató.