Benito Noble Ortega, el hijo de Julieta Ortega e Iván Noble, tiene 20 años y comienza a construir su propio futuro profesional, lejos de la actuación y la música que marcaron la historia de su familia. Aunque creció rodeado de artistas, el joven encontró otras actividades que despertaron su interés.

Nieto de Palito Ortega y Evangelina Salazar, Benito mantiene un perfil reservado y prefiere concentrarse en sus estudios y proyectos personales. Actualmente, divide su tiempo entre el entrenamiento físico y sus primeras experiencias laborales en la producción de espectáculos.

Fue su padre, Iván Noble, quien recientemente compartió algunos detalles sobre el presente del joven y reveló que está explorando dos caminos profesionales muy diferentes.

QUÉ ESTUDIA BENITO NOBLE, EL HIJO DE JULIETA ORTEGA E IVÁN NOBLE

A diferencia de lo que muchos podrían imaginar por su entorno familiar, Benito Noble decidió orientar su formación hacia la actividad física. El joven comenzó a estudiar Educación Física y se encuentra especializándose para convertirse en entrenador personal.

Su interés por el deporte no es reciente. Julieta Ortega había contado anteriormente que su hijo es un apasionado del gimnasio y que dedica buena parte de sus días a entrenar.

Después de finalizar la secundaria, Benito empezó a profundizar sus conocimientos sobre preparación física, alimentación y funcionamiento del cuerpo, con la intención de desarrollar una carrera vinculada al bienestar y el entrenamiento.

Si bien la actriz reconoció que alguna vez imaginó a su hijo siguiendo una profesión artística, tanto ella como Iván Noble respetaron su elección y lo acompañan en esta nueva etapa.

EL SORPRESIVO TRABAJO DE BENITO NOBLE JUNTO A SU ABUELO PALITO ORTEGA

Además de su formación deportiva, Benito comenzó a involucrarse en el mundo del espectáculo, pero desde un lugar completamente diferente al de sus familiares.

Según contó Iván Noble, el joven está dando sus primeros pasos en la producción de recitales y participa en algunas giras de su abuelo, Palito Ortega.

En lugar de subirse al escenario para cantar, trabaja como asistente y colabora con las tareas necesarias para llevar adelante los shows.

La nueva vida de Benito Noble, el hijo de Julieta Ortega e Iván Noble: a qué se dedica a los 20 años. Crédito: Instagram

Esta experiencia le permite conocer de cerca la organización de los espectáculos, desde los preparativos técnicos hasta la logística de las presentaciones.

Un detalle que llamó especialmente la atención es que, por el momento, Benito trabaja más cerca de su abuelo que de su propio padre, pese a que ambos tienen extensas trayectorias musicales.

Iván también dejó abierta la posibilidad de que su hijo termine encontrando su verdadera vocación en la producción, aunque todavía no existe una decisión definitiva sobre su futuro.

Evangelina Salazar, Julieta Ortega y Benito Noble.. (Foto: @jprandi)

CÓMO ES EL PRESENTE DE BENITO NOBLE LEJOS DE LA EXPOSICIÓN MEDIÁTICA

A pesar de pertenecer a una de las familias más reconocidas del espectáculo argentino, Benito Noble siempre mantuvo un perfil mucho más discreto que el de sus padres y abuelos.

Durante su infancia apareció ocasionalmente en publicaciones familiares, pero Julieta Ortega e Iván Noble procuraron preservar su intimidad y permitirle crecer sin una exposición mediática constante.

Ahora, con 20 años, el joven comienza a desarrollar sus propios intereses y a ganar independencia, sin sentir la obligación de continuar con la tradición artística de su familia.