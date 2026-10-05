El pasado fin de semana, Fito Páez dio un concierto en Mar del Plata y se vivió un momento de mucha tensión cuando el artista tomó la palabra y explotó frente al público tras ver que los agentes de seguridad le decían a los espectadores que se quedaran en su asiento en vez de ponerse de pie para cantar.

El artista no tuvo reparos en frenar el concierto para decir: “¡No quiero que vuelvan los 70 en mi país! Nadie está haciendo nada malo. No se dejen tocar ustedes, la represión que se la metan en el or... ¡No existe más la represión!“.

“Ustedes no se dejen avasallar. Me tienen los hue... llenos con tanta cara de or...”, agregó Fito, lleno de ira. Esta situación se viralizó rápidamente en redes y finalmente salió a hablar el músico quien aseguró que no se arrepentía de su reacción.

El furioso descargo de Fito Páez en su concierto en Mar del Plata

EL DESCARGO DE FITO PÁEZ TRAS SU CONCIERTO EN MAR DEL PLATA

A horas del concierto, Fito Páez hizo una publicación en sus redes sociales con algunas de las mejores imágenes de la noche y también sumó un descargo donde hizo referencia a su estallido. “Nos estamos acostumbrando a que un seguridad pueda tocarte y sentarte, o sea darte órdenes”, empezó diciendo.

“Esa seguridad no es contratada por mis representantes. No sucedió nada pero sí vi en vivo y en directo, cómo personas contratadas como un servicio de seguridad sentaban a personas que se paraban y querían bailar y cantar en su lugar”, sumó.

El descargo de Fito Páez en redes sociales (Foto: Instagram @fitopaezmusica)

Más adelante, Fito escribió: “Las maneras que vi me retrotrajeron a un pasado horripilante e indeseado. Y no tan pasado tampoco, las represiones en las marchas de jubilados y en manifestaciones populares con derechos constitucionales funcionan en gran escala con víctimas de todo tipo”.

Por último, sentenció: “Algo en nuestra sociedad se está instalando, naturalizando. Alguien con un arma o un poder supuesto, impone su voluntad sobre los demás. Exploté y no me arrepiento de una sola palabra que dije con la adrenalina en sangre. Tu libertad es muy importante para la mía. La música curó todo. El baile, el canto y el abrazo de todo el estadio encendido de amor”.