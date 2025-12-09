Los Pericos presentan “Amor Bonsai”, el tercer adelanto de su próximo disco, en una colaboración especial con El Plan de la Mariposa.

Inspirada en la delicadeza del árbol bonsái, la canción utiliza esta metáfora para hablar de un amor que necesita cuidado y dedicación, pero que inevitablemente crece con libertad.

Antes de este lanzamiento, la banda ya había presentado “Inmortal” (junto a Sabino) y “Soledad”, dos singles que comenzaron a delinear el concepto y el sonido del nuevo álbum.

El videoclip oficial, filmado en un vivero, refuerza el espíritu de la canción: las dos bandas interpretan el tema rodeadas de plantas en crecimiento, en un escenario que dialoga con la idea de un amor que se cultiva y se expande. La producción estuvo a cargo de 4Bismo.

Próximos shows de Los Pericos