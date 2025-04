La cantante María Becerra permanece internada luego de ser sometida a una cirugía de urgencia por una hemorragia interna provocada por un embarazo ectópico.

La noticia fue confirmada a través de un comunicado oficial que preocupó a sus fans, especialmente por el fuerte deseo que la artista ha manifestado en varias ocasiones de convertirse en madre.

QUÉ LE PASÓ A MARÍA BECERRA

Según informaron desde su entorno, Becerra sufrió un nuevo embarazo ectópico que desencadenó una hemorragia interna con riesgo de vida.

Gracias a la rápida intervención del equipo médico, pudo ser operada a tiempo y se encuentra estable y en proceso de recuperación tras haber pasado por terapia intensiva.

“Gracias a la rápida intervención de Juli, del equipo médico y el entorno que los acompaña, se logró actuar a tiempo. Mari salió sana y salva de la operación, con todo lo que eso implica”, detallaron en el comunicado difundido este jueves.

También se anunció la suspensión de todas las actividades profesionales y públicas de la cantante y su pareja, el también artista J Rei, hasta nuevo aviso.

“Mari y Juli agradecen de corazón el cariño, la comprensión y el respeto de siempre”, concluye el mensaje.

EL SUEÑO DE MARÍA BECERRA DE SER MAMÁ

En una entrevista con la revista Gente realizada hace dos años, la intérprete de “Automático” ya había hablado abiertamente sobre su deseo de ser madre y formar una familia numerosa.

“Desde chiquita siempre dije que quería ser madre. Me encantaría tener nenas, pero bueno, lo que Dios quiera”, había expresado con emoción.

Incluso, contemplaba la posibilidad de adoptar si no podía cumplir su sueño de forma natural: “Estaría bueno tener una pareja estable, pero si en unos años eso no llega, me encantaría adoptar o hacer lo que sea, porque yo me muero por ser mamá”.

Además, resaltó el valor que le da a la familia: “Yo creo que tener hermanos es lo más lindo. Los hermanos son compinches, de repente tu hermana es tu mejor amiga también. Siento que la vida con hermanos es preciosa”.

EL APOYO DE LA FAMILIA Y LOS SEGUIDORES DE MARÍA BECERRA

En redes sociales, su hermano también se manifestó públicamente pidiendo por la pronta recuperación de María.

En tanto, sus seguidores le enviaron miles de mensajes de apoyo y cariño, acompañándola en este difícil momento.