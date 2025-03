El debut de Florencia de la Ve como conductora de Los Profesionales de siempre por el nueve, el ciclo que hace más de 20 años había lanzado Viviana Canosa, estuvo marcado a fuego por sus referencias a la vaginoplastía.

“Mi salida a la televisión fue bastante abrupta, unas patadas en el culo me vieron que desaparecí de la noche a la mañana. Pero, acá estoy”, comenzó con palitos para América por su despido de Intrusos.

Entonces ironizó en su monólogo de apertura: “Me tomé unas vacaciones obligatorias que me sirvieron de mucho, (...) Dije, ‘ya está. Me opero toda’”.

Flor de la Ve debutó en Los Profesionales. (Foto: el nueve)

“Pensé ‘es el momento, me hago una vaginoplastía. Sí. Una vagina, una con... enorme. Dije, me hago un conchón'. Pero después me dio miedo”, reconoció entre risas pícaras.

FLOR DE LA VE EXPLICÓ POR QUÉ NO SE ANIMÓ A LA VAGINOPLASTÍA

Siempre con humor ácido, Flor aclaró la razón que la detuvo: “Porque hacerte las cosas así medio precipitadas, sin pensar, y en un momento bastante flojo de tu vida no está bien”.

“Eso puede esperar”, remató.

Así las cosas, al borde de sus 50 años, Flor de la Ve también descartó la idea de hacerse un lifting completo pese a que llegó a hacer la consulta: “¿Si después me arrepiento? Quiero conservar la carita”.