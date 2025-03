Si bien la Justicia dictaminó que Eugenia “la China” Suárez no podía estar presente en el momento que Mauro Icardi estuviera con las hijas que tuvo con Wanda Nara, en las últimas horas se rumoreó con que la actriz y cantante habría tenido intensiones de esperar a las menores con un asado.

Con esta versión instalada, Viviana Canosa entrevistó a Agustín Rodríguez, el abogado de la China, que despejó todas las dudas en una nota que dio para Viviana en vivo: “Ella estaba totalmente ajena de las cuestiones que estaban ocurriendo (en el Chateau Libertador)”, comenzó diciendo el letrado en el programa de eltrece.

“No había ningún asado y no estaba esperándolo en la casa. Ella sabe perfectamente, porque lo habíamos hablado con anterioridad, que existía una cautelar tanto de parte de Wanda Nara como de la China Suárez, con lo cual no podían ni ver ni fotografiarse con las hijas públicamente”, agregó. Y cerró, firme: “Así que no iba a asistir a ningún asado y tampoco iba a asistir a Gardiner a cenar ni nada. Esas cosas no existieron, ni iban a existir”.

Agustín Rodríguez, el abogado de la China Suárez, habló con Viviana Canosa. Foto: Captura (eltrece)

EL ABOGADO DE WANDA NARA REVELÓ SI MAURO ICARDI IRÁ PRESO DESPUÉS DEL ESCÁNDALO EN EL CHATEAU

Lejos de pasar por alto todo el escándalo que despertó la presencia de Mauro Icardi en el Chateau Libertador, donde vive Wanda Nara, el pasado viernes (cuando debía retirar a sus hijas para que pasaran 15 días con él), Yanina Latorre reveló cómo repercutió este conflicto en el futbolista.

“Mauro estuvo todo el fin de semana deprimido con un amigo”, reveló la panelista de LAM en un posteo que compartió en Instagram Stories, dando detalles del estado anímico de Icardi en las últimas horas.

Según había revelado Nicolás Payarola (el abogado de la empresaria) en Mujeres Argentinas, el deportista se habría enfurecido al conocer la resolución que dictaminó la justicia, que impide a Eugenia “la China” Suárez estar presente cuando Icardi esté con sus nenas.

Foto: Captura de Instagram Stories (@yanilatorre) Por: Fabiana Lopez

“Creo que eso no debe haber generado una sensación de tranquilidad para Mauro. Probablemente, yo no sea la persona correcta para decir esto, pero nosotros sistemáticamente hace cuatro meses venimos afirmando que es una persona de la que se esperan estas conductas que el viernes se dieron”, había dicho el letrado en el programa de eltrece.