Luego de que Martina Pereyra de Gran Hermano sufriera su segundo desmayo en la casa más famosa del país, se hizo viral un video de la participante explicando el motivo de algunas de sus descompensaciones.

En una actividad que se llevó adelante en el reality, Martina escogió la canción Libre soy, de Tini Stoessel, para argumentar que producto de su extrema timidez y cosas no dichas ha llegado a desmayarse de la angustia, ansiedad y estrés.

ASÍ EXPLICÓ MARTINA DE GRAN HERMANO POR QUÉ SUFRE DESMAYOS

“Elegí esta canción porque yo era muy, muy tímida, casi no podía hablar en frente de nadie. Me costó muchísimo”.

“Siempre tuve mucha suerte en mi familia y con mis amigos. Tenía todo muy perfecto, muy ordenado, me iba genial en el colegio, tenía amigas, pero no entendía por qué no podía hablar delante de la gente. O sea, no podía dar un oral en el colegio. Era horrible”, había dicho Martina, sin contener el llanto, delante de sus compañeros, antes de desmayarse por segunda vez en el reality.

Y continuó, también ante las lágrimas empáticas de algunos de los participantes: “Por eso me costaba también hacerme amigas, porque mis amigas eran desde los tres años y después no me relacionaba con más nadie. Me daba cosa conocer chicos nuevos, me daba mucha vergüenza”.

“Fue un proceso que lo empecé a trabajar. Hoy me falta un montón. A veces se nota que me dan vergüenza muchas cosas, pero siento que el psicólogo me ayudó un motón. Fue una libertad para mí en ese sentido. Obviamente, siempre con la ayuda de mi mamá”, agregó Martina.

Y concluyó: “Tuve que hacer un montón de procesos. Estaba abombada y me desmayaba. No contaba lo que me pasaba y me desmayaba. Fue muy feo... Ahora me siento un poco más suelta, más libre, y por eso elegí el tema”.

