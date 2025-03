A días de que se cumplan 17 años de la muerte de su papá, Jorge, Malena Guinzburg dio una profunda nota a Implacables (el programa que conduce Susana Roccasalvo por elnueve) y recordó con amor al querido conductor.

“Con mi papá, compartí mucho laburo porque fui productora de él mucho tiempo. Yo laburé muchas cosas con él, y creo que vio y sufrió un poco mi inseguridad. A ver, yo necesitaba saber que esto me lo había ganado por mí y no por él. Entonces nunca le pedí que me ponga en un programa por ser su hija y creo que él no lo hubiese hecho tampoco, por lo profesional que era”, comenzó diciendo la humorista en vivo.

“Sí me puso en producción. Yo arranqué a laburar en producción con mi viejo atendiendo el teléfono en un programa de radio y fui mirando y aprendiendo”, agregó. Y cerró, a corazón abierto: “Una de las cosas que más me lamento, tal vez, es que no me haya llegado a ver llenando teatros. Y tan feliz. Que no me haya llegado a ver tan plantada en lo que hago”.

¿QUÉ LE OBSEQUIÓ MALENA GUINZBURG AL PAPA FRANCISCO?

Malena Guinzburg cumplió su sueño de conocer al papa Francisco en el Vaticano junto a otros colegas humoristas y compartió el emocionante video en Instagram.

“¡Qué locura todo! ¡Un encuentro con humoristas de todo el mundo, incluidos ídolos que tengo hace años! ¡Después subo las fotos y vídeos con todos los que choluleé!”, expresó, eufórica.

“¿Algún mensaje para la Argentina?”, le consultó Malena al Papa, mientras le daba la mano. “Que defiendan la nobleza del país”, le contestó el pontífice, sonriente.

Por: Fabiana Lopez

Malena Guinzburg le obsequió al papa Francisco dos cajas de alfajores: “Te traje unos alfajores porque debés extrañarlos un poco. Estos so nuevos, con sal, y estos normales, por su no podés comer con sal”, le explicó.

“¿Me puedo comer los dos?”, le preguntó el Papa. “Sí, no los convides con nadie”, cerró Malena, divertida.