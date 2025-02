En medio de la detención de Morena Rial en San Isidro, luego del confuso episodio policial en Martínez en el que quedó detenida y luego fue liberada, habló su mamá biológica, Azucena Luna.

La mujer apuntó muy fuerte contra Silvia D’Auro, la expareja de Jorge Rial, por no haber cumplido su promesa de cuidar a su hija como corresponde y haberse desvinculado de ella durante su preadolescencia.

Morena sigue detenida.

“Yo sé que muchas están hablando mal de mí, pero no tienen que hablar mal de mí si no me conocen. No tienen que decir las cosas que no saben porque yo no tengo los medios para llegar a More o para ayudarla porque, si pudiera, la ayudaría porque realmente es mi hija”, aseguró en diálogo con Luis Ventura en A la tarde.

LA MAMÁ BIOLÓGICA DE MORENA RIAL APUNTÓ CONTRA SILVIA D’AURO

Azucena Luna fulminó a Silvia D’Auro por no criar a su hija como le había prometido que lo haría.

“Me duele lo que le está pasando, aunque no la haya criado yo. Sufrió maltrato por la madre adoptiva que dijo una cosa y salió siendo otra con ella. Me dijo que iba a tener amor, que la iba a cuidar, que la iba a hacer estudiar, que iba a ser una gran chica, que iba a crecer en una gran familia. Me hizo el verso. Creí que iba a ser feliz a mi hija...”.

Silvia, Rocío y Morena.

“Me duele el alma porque la verdad que no sé, estoy confundida porque no sé cómo ayudarla. No sé cómo llegar a ella, no quiero que me rechace, yo solo la busqué para que sepa de mi existencia y de su hermano. Qué no daría por verla a ella, hablar y decirle que no está sola, que yo estoy con ella”, sentenció, remarcando que le gustaría tener vínculo con su hija.