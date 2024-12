Este domingo, Susana Giménez recibió en su living a Tini Stossel y juntas recordaron cómo fue la colaboración entre la cantante con Chris Martin y Coldplay, que devino en el tema We pray, de reciente lanzamiento.

Susana le preguntó a Tini cómo comenzó esa sociedad musical, y ella le contó: “”Yo estaba en casa y ellos estaban de gira. Mi papá me dijo que ellos me querían invitar a cantar para su show. Le dije ‘¿vos estás seguro? ¿No creés que es una joda?’. Porque existía la posibilidad de que eso sea mentira”.

La cantante contó que sus dudas se despejaron cuando le dijeron que Martin quería hablar con ella, algo que ocurrió unos días después y, para su sorpresa, totalmente en español. “Yo no podía entender la situación. La banda de mi vida (…). Ahí me dijeron que querían que cante en los River que iban a hacer, y además me preguntaron si quería hacer una canción mía”, recordó.

Leé más:

SUSANA GIMÉNEZ LE PARÓ EL CARRO A TINI STOESSEL EN VIVO: CÓMO Y POR QUÉ OCURRIÓ

Segundos más tarde, la producción de Susana puso al aire un video que Chris Martin grabó recordando cómo surgió la idea de llamar a Tini tras soñar con ella, y todo eso hablando con bastante esfuerzo en español, pero con el sonido muy bajo.

“Tini es emocionante. Y además, qué bien habla español. ¿Habrá salido con una latina?”, le preguntó Susana a la cantante y le pidió a la producción que le haga un listado de las novias de Chris Martin.

“No, es que él estaba contando ahí en el video, que es cierto, que después de los River psa un tiempo y me llama y me dice ‘tuve un sueño que vos cantabas en mi próxima canción’…”, llegó a decir Tini antes de que Susana le pare el carro: “¡Sí, lo entendí! Español hablo”, le explicó.

Leé más:

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.