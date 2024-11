Marcelo Polino sorprendió al hablar como nunca de su vida privada. En esta oportunidad, reveló que estuvo de novio con la hija de un famoso conductor, lo que sorprendió muchísimo porque es una persona muy reservada.

“No se sabe nada de mi vida privada, básicamente porque no tengo, siempre digo lo mismo. Viste que yo digo que me encierro y gente amiga mía me dice ‘che, ¿en qué andas? ¿Qué hiciste el fin de semana?’. Yo cuando no hago nada, no hago nada, pero de nada”, comentó, entre risas, en diálogo con Poco Correctos.

Marcelo dice no tener una vida sexoafectiva importante.

“No chongueo. Tengo la líbido puesta en otro lugar. Mis amigos me joden. Yo no soy una persona que tenga una vida sexoafectiva importante. Siempre tuve objetivos laborales y me gusta estar solo. De hecho, no he convivido con nadie. Yo estoy tan enamorado de mí que es difícil que me pueda enamorar de otra persona. Lo que yo me doy, no me lo va a dar nunca nadie”, sentenció, sincero.

¿CON QUÉ HIJA DE UN FAMOSO CONDUCTOR MARCELO POLINO ESTUVO DE NOVIO?

Marcelo Polino habló a fondo de una relación sentimental que hasta hoy había mantenido en secreto.

El jurado contó que estuvo de novio con Carmela, la hija de Pipo Pescador con la que vivió en España.

“Me fui a vivir a España con la hija de Pipo, que era mi pareja, Carmela”, rememoró.