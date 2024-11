Wanda Nara habló con la prensa luego de los escándalos, dejó en claro que no existe tal embarazo y cómo está de salud: “De salud estoy muy bien, estoy con un poco de fiebre, tomé un ibuprofeno y tuve que venir igual a trabajar”.

“Trato de no ver la tele porque todo lo que se dice es mentira, desde el embarazo que me inventaron, que mis hijos repitieron de año, que me van a hacer cámara Gesell, no puedo empezar por una porque son todas mentiras”, reprochó.

Wanda Nara habló con Socios del Espectáculo.

Al final, Wanda remarcó: “Me agota aclarar mentiras, yo ni estaba embarazada, ni voy a exponer a mis hijos a que repitan de año, como mamá me conocen, pueden hablar de mí lo que quieran pero siempre prioricé a mis hijos”.

WANDA NARA CONTÓ CÓMO ESTÁ SU RELACIÓN CON L-GANTE TRAS LOS ESCÁNDALOS

En el ida y vuelta con la prensa, a Wanda Nara le consultaron cómo está su relación con L-Gante tras los escándalos con Mauro Icardi y expresó: “Estamos muy bien, gracias”.

Sobre cómo vive lo mediático y los dichos acerca de su vida, comentó: “Es el precio de la fama, lo tengo que pagar, lo estoy pagando y está bien, me alegra que les de rating porque sino no me dedicarían tanto tiempo”.

