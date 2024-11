Siempre cercana a sus oyentes de El Observador, Yanina Latorre les reveló el malestar al que tuvo que acostumbrarse tras haber sufrido un problema de salud en uno de sus oídos.

“Desde el día que tuve el tumorcito en el oído no se me fue más el zumbido... Es como un ruido de mar. Es horrible. A principio me volvía loca, ahora ya me acostumbré”, contó la panelista de LAM.

Si bien durante el día casi no lo siente, porque está en contacto con otras personas, escuchando y hablando constantemente, la situación cambia antes de irse a dormir o cuando está tranquila en su casa.

YANINA LATORRE REVELÓ QUE LA MOLESTIA EN EL OÍDO LA DESPIERTA DE NOCHE

“Lo siento cuando estoy sola y en silencio, cuando me voy a dormir a la noche. Lo odio, a veces me despierta”, sentenció.