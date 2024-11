A horas de que surgiera el rumor de que Sabrina Rojas estaría de novia con Darío Benedetto, se viralizó un hecho que le sucedió a Noelia Pons en agosto de este año.

Noelia, madre de los dos hijos del Pipa, sorprendió a todos con una denuncia que encendió las alarmas en redes sociales. Reveló un calvario que estaba viviendo debido a una acosadora.

En una extensa publicación en sus redes, Noelia expresó su temor y relató el acoso constante al que está sometida. “¿Alguien sabe qué hacer cuando tenés una persona literal obsesionada con vos?”, escribió.

Noelia Pons y Darío Benedetto en una foto de 2018.

ASÍ FUE LA DENUNCIA DE NOELIA PONS, LA ESPOSA DEL PIPA BENEDETTO

La acosadora comenzó con acciones aparentemente inofensivas, pero con el tiempo el comportamiento escaló de manera alarmante. Noelia confesó: “Al principio me causaba ternura, pensaba me quiere, me admira después gracia, y ahora en serio me da miedo. Esto no es un chisme, divertido para redes. Realmente no sé qué hacer. Empezó con ropa y fue escalando, a estar cerca de mi gente, tener mis mismas actividades, mis mismos profesionales, mismos espacios, mismo vehículo”.

La mujer del futbolista detalló que la acosadora imita cada aspecto de su vida: desde su estilo de ropa y actividades, hasta los profesionales que contrata y los espacios que frecuenta. Incluso llegó a adquirir un vehículo idéntico al de Noelia.

“Todo lo que puedan imaginarse para ser una copia fiel de mí como persona, básicamente, de mi imagen, y de mi vida, incluso mi rutina diaria”, compartió Pons.

Finalmente, la esposa de Benedetto exteriorizó el impacto emocional que este acoso le ha generado: “Sé que en el fondo lo que siente es admiración, pero en mí solo provoca rechazo y sobre todo miedo”.