Juli Castro se sumó a la gira teatral de Nadie Dice Nada, el streaming del que forma parte su mamá, Momi Giardina, y cumplió su sueño de subirse a las tablas junto a ella, su nuevo novio, su papá, con quien Momi se lleva bárbaro a pesar de haberse separado hace años, y sus amigos.

Luego de haber cantado, bailado y llorado de emoción en el escenario, ya que a su madre su novio le propuso casamiento sobre las tablas (¡y aceptó!), Juli se emocionó hasta las lágrimas y expresó lo mucho que significó para ella haber compartido este momento con su clan.

Juli con su mamá y su papá.

“Mi sueño era compartir escenario con mi familia y ayer lo viví de la manera más hermosa. Los amo”, expresó, muy dulce, junto a emojis de corazones rojos y el registro de lo que fue esa función teatral única.

LA RESPUESTA DE MOMI GIARDINA A JULI CASTRO

Enternecida por el gesto de su Juli Castro, Momi Giardina le dedicó un mensaje especial.

“De esas noches que quedarán para siempre, amo profundamente a cada una de las personas que están en mi vida, que me potencian, me respetan y me llenan de amor. Gracias Nadie Dice Nada por ser parte una vez más de este sueño”, cerró, muy dulce.