Muy feliz por su presente personal y laboral, Marina Calabró confirmó la información de Santiago del Moro quien, muy contento, anunció que la comunicadora se sumará al panel de analistas de Gran Hermano 2024-2025.

“Voy a ser parte de la edición 2024-2025 de Gran Hermano, como parte de los analistas. Es un desafío profesional. Nunca hice Gran Hermano, ni en las ediciones de Telefe, ni cuando pasaron por América”, expresó, ilusionada, en su programa radial.

Marina se suma a Gran Hermano 2024-2025.

“Nunca estuve ni de invitada en los debates. Debut total. Creo que ya no me faltaba casi nada de debut televisivo, pero con Gran Hermano sí. Y estoy segura, además, que nunca laburé en Telefe. Si he ido a programas mil veces, pero nunca trabajé para Telefe, así que les agradezco la convocatoria”, sumó, agradecida por esta oportunidad.

EL AVISO DE MARINA CALABRÓ A LOS FANS DE GRAN HERMANO

Marina Calabró avisó con qué actitud se sumará al panel de analistas de Gran Hermano 2024-2025.

“Estoy contenta porque es un desafío. Es algo nuevo y yo voy a divertirme, les aviso. No voy a pelearme con los fandoms, no voy a ganarme enemigos. Estoy muy contenta”, sentenció.