L-Gante habló con Desayuno Americano sobre el juicio que enfrenta en su contra tras ser denunciado por privación ilegítima de la libertad, amenazas agravadas y tenencia simple de estupefacientes y encubrimiento calificados.

“Si te condenan, te pueden dar 8 años de cárcel, ¿te da un poco de miedo eso? Sabiendo que está muy cerca esa condena y porque tu propio amigo te complicó con la declaración”, le consultaron.

Entonces, el cantante de cumbia 420 respondió sincero: “Es un tema de fe, no. Estamos a la espera de la decisión del juez, lo que importa es lo que diga él”.

L-Gante habló en Desayuno Americano.

“A mí me da desconfianza que una persona de tu confianza haya cambiado la declaración, ¿lo sentís como una traición, qué pensás?”, repreguntó Pamela David.

A lo que el músico contestó seguro: “Es una traición por un lado y por el otro, creo que le comieron el coco. He notado más confusión en quienes me acusaban, he visto muchas contradicciones”.

TENSO MOMENTO ENTRE PAMELA DAVID Y L-GANTE

Pamela David se indignó con la respuesta de L-Gante luego de que le preguntara si está arrepentido por las acusaciones en su contra: “Mis actos siempre fueron naturales y normales como el de cualquier persona”.

“Esto me pasa solo porque soy yo, se quisieron aprovechar”, sumó y la conductora comentó: “Sos más duro, arrepentite y listo”. “Yo no tengo antecedentes”, remató el músico.

