Luego de que varias voces se alzaran a dos días de la tragedia que terminó con la vida de Liam Payne, el excantante de One Direction que tenía 31 años y que cayó desde un tercer piso de un hotel en Palermo, Cheryl Cole -la expareja del músico, con quien tiene un hijo Bear Grey- rompió el silencio en las redes.

“Mientras intento sobrellevar este acontecimiento devastador y superar mi propio dolor en este momento indescriptiblemente doloroso, me gustaría recordarles amablemente a todos que hemos perdido a un ser humano”, comenzó diciendo Cheryl en Instagram, junto a una foto en blanco y negro que muestra a Liam con su hijo cuando era un bebé, y un emoji de un corazón roto.

“Liam no solo era una estrella del pop y una celebridad, era un hijo, un hermano, un tío, un querido amigo y un padre para nuestro hijo de 7 años. Un hijo que ahora tiene que enfrentarse a la realidad de no volver a ver a su padre nunca más”, agregó, muy dolida.

“Lo que más me atormenta a es que un día Bear tendrá acceso a los informes abominables y a la explotación mediática que hemos visto en los últimos dos días. Me rompe aún más el corazón no poder protegerlo de eso en el futuro”, se lamentó.

“Les ruego que consideren qué utilidad tienen algunos de estos informes, además de causar más daño a todos los que se quedaron atrás recogiendo los pedazos. Antes de dejar comentarios o hacer videos, pregúntense si les gustaría que sus propios hijos o familiares los leyeran”, añadió. Y cerró, a corazón abierto: “Por favor, denle a Liam la poca dignidad que le queda tras su muerte para que pueda descansar en paz al fin”.

A dos días de la trágica muerte de Liam Payne, el excantante de One Direction de que tenía 31 años y que cayó desde un tercer piso de un hotel en Palermo, su novia Kate Cassidy rompió el silencio y compartió su dolor en las redes.

“Gracias por todas las palabras gentiles y de amor que me mandaron estos días. Estuve completamente perdida, nada de los últimos días se siente real”, comenzó diciendo Kate en su cuenta personal de Instagram.

“Por favor, ruego que me den el espacio para atravesar este momento en privado”, agregó, dejando en claro que busca tranquilidad lejos de la prensa que intentará tener su palabra sobre sus últimos días en Argentina junto a su pareja.

“Liam, mi ángel, sos todo. Quiero que sepas que te amé incondicional y completamente. Te amaré por el resto de mi vida”, continuó, Y cerró, visiblemente quebrada por esta dolorosa pérdida: “Te amo, Liam”.