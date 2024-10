Jimena Barón compartió en su red social cómo vivió el paso del huracán Milton en Orlando, destino en el que se encuentra de vacaciones con su hijo, Morrison “Momo” Osvaldo, y con su mamá, Gabriela, a quien le cumplió el sueño de conocer Disney.

Una de las zonas más golpeadas por los fuertes vientos y las intensas lluvias fue el estado de Florida. En dicho sitio, Milton dejó a un saldo de 7 muertos y a más de 3,2 millones de personas sin servicio eléctrico. Unas 80.000 personas tuvieron que pasar la noche en refugios, según informó la BBC.

CÓMO VIVIÓ JIMENA BARÓN EL PASO DEL HURACAN MILTON EN ORLANDO

“Buen día, estamos bien. Les muestro. Ayer nos dijeron que se nos iba a volar el techo, que es como una red para que no pasen los animales ni los bichos porque acá hay mucha fauna”, comenzó relatando la actriz y cantante en un video que subió a Instagram, horas después de que Milton desatara su furia.

Seria, Jimena continuó: “Más allá de que somos muy positivos y de que confiábamos en que iba a estar todo bien, estábamos asustados sabiendo que nos iba a pasar un huracán justo por arriba”.

“No se voló el techo. No pasó nada. Sí, tipo dos de la mañana hubo un viento muy, muy fuerte, con mucha lluvia, pero no se cayó nada. Ni una rama”, contó Barón, aliviada.

“Nosotros estamos en Orlando y gracias a Dios no pasó nada… Orlando no fue una zona de evacuación. ¡Ay, gracias a Dios! ¡Qué cagazo!”, manifestó.

Superada la tormenta, la mamá de Jimena Barón salió a la calle, en donde estaba su hija filmando cómo había quedado el barrio tras el huracán, y no ocultó su preocupación: “Me re asusté. A las dos de la mañana fue tremendo”. Y la artista asintió: “Sí, fue medio tremendo”.

