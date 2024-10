La salud de Jorge Lanata no solo dividió a sus familiares sino también a los que apoyan la versión de las hijas del periodista y los que tiran para el lado de Elba Marcovecchio, y en esta diatriba surgió un duelo en redes entre Yanina Latorre y Julio Ernesto López.

En un ida y vuelta en Twitter / X sobre la ética de divulgar los mensajes del teléfono del periodista, como hicieron Ángel de Brito y Yanina Latorre en LAM, López lanzó un mensaje explosivo: “Avísenle a la cacatúa que ser cónyuge no otorga derechos de violación de comunicaciones privadas. Pd: aguante tus suegros”, escribió.

Pero no se quedó ahí el “hacker de Lanata” como lo bautizó Yanina. “Si yo quisiera estropear a Yanina contaría como en producción contó cómo envenenó los gatos de su vecino. Adelante de compañeros nuestros. A nivel tal que el conductor le dijo ‘nunca más repitas eso’, pero no lo voy a hacer. Porque tengo códigos”, ironizó en X.

QUÉ DIJO YANINA LATORRE SOBRE LA VERSIÓN DE QUE MATÓ LOS GATOS DE UN VECINO

Ante la difusión en portales de este tweet, Yanina explotó en su ciclo radial. “Ahora según un idiota soy envenenadora de gatos. Anoche mientras estaba en LAM no le gustaba lo que yo decía. Julito trabaja en la mesa de Lanata en Radio Mitre desde el mismo tiempo que trabajé yo. Está obsesionado conmigo”, aseguró.

“Es un pibe que es amigo de la secundaria de Sara, ella le pidió el favor a Lanata y él lo contrató, y no sabe nada. Un día le pregunté a Lanata por qué le decía ‘el hacker’ y me dijo que estuvo preso porque hackeo a las Fuerzas Armadas y a la Corte Suprema de la Nación. Estuvo preso y lo sacó de la cárcel Lanata”, agregó.

“Yo les tengo terror a los gatos. Tenés miedo. O sea, pero ni tampoco me animo a matarlos porque no me acercaría”, dijo más tarde en LAM, ya en el rol de panelista. “Ponele que yo le maté el gato al vecino, ¿no habría salido el vecino a matarme?”, cuestionó.

“Yo trabajé con él. Lástima que él no aprendió nada del mejor, que es Lanata. Recién tweeteó que Elbita le daba las tet… al chofer de Lanata. La semana pasada se metió con mi marido, con su sexualidad. Los portales antes de levantar mie… tienen que ver la cronología”, protestó Yanina.

