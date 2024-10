Este miércoles Jorge Lanata fue operado en el Hospital Italiano por un cuadro de isquemia intestinal en un procedimiento conocido como cirugía laparoscópica, con el que se buscó desobstruir el pasaje de la sangre al aparato digestivo.

A la salida del Hospital Italiano, Elba Marcovecchio brindó detalles a la prensa sobre la operación que le practicaron a su marido y dio a entender que los médicos podrían volver a llevar al periodista al quirófano dependiendo de su evolución.

De acuerdo al sitio TN.com.ar, “los médicos removieron una porción pequeña del intestino que era la que estaba afectada”. Asimismo, revelaron que “en las próximas 24 o 48 horas, el conductor volverá a ser operado y le unirán el órgano”.

Jorge Lanata fue operado de una isquemia intestinal (Foto: eltrece)

Leé más:

Las hijas de Lanata revelaron que su papá deberá operarse nuevamente: qué dijeron

ASÍ FUE LA CIRUGÍA QUE LE PRACTICARON A JORGE LANATA EXPLICADA POR UN ESPECIALISTA

“Es una cirugía menor y rápida”, le aseguró al sitio uno de los médicos. Por su parte, el doctor Alejandro Nieponice, presidente de la Sociedad argentina de gastroenterología, le contó a Poco correctos de qué trató la operación.

“Del caso no puedo opinar porque no estuve en la cirugía”, señaló Nieponice. “Como bien dijo tu colega, es una falta de irrigación al tejido o al órgano, en este caso el intestino delgado, pero la isquemia puede estar en el colon, puede estar en el estómago, en el esófago… O sea, siempre que yo le corto la irrigación a un órgano, ese órgano entra en la isquemia”, explicó.

Foto: Web

“Y la isquemia lo que produce, al no llegar la sangre que transporta el oxígeno al órgano y eso es una hipoxia tisular. El órgano no puede respirar y se pone, como cuando nosotros no podemos respirar, morados. Al órgano le pasa exactamente lo mismo, se pone morado, y si eso se perpetúa en el tiempo y uno no lo puede revascularizar, las arterias, que son muy chicas, se terminan obstruyendo”, señaló Nieponice.

“En ese caso lo que hay que hacer es resecar la parte dañada, porque si no queda el intestino muerto y eso con bacterias y todo genera una infección que después el cuerpo no puede manejar. Por eso es una cirugía a urgencia que da un cuadro bastante complejo”, agregó.

Leé más:

Elba Marcovecchio contó cómo salió Lanata de la operación y cargó contra las hijas del periodista

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.