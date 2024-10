Nacida en Parque Patricios, Lali Espósito sorprendió a Elizabeth “La Negra” Vernaci al contarle que no es de hincha de Huracán, cuando la conductora le entregó una camiseta del equipo.

Como si fuera poco, la artista hizo reír a todo el equipo con la desopilante explicación por la que se hizo de River.

¿POR QUÉ LALI ESPÓSITO SE HIZO DE RIVER?

La Negra Vernaci: -Ahí tenés una camiseta. Igual, ¿de qué cuadro sos?

Lali Espósito: -De River. Una hija de puta (risas).

Vernaci: -¿Vámonos?

Martín Rechimuzzi: -Pero me gusta Huracán (ironizó). Es rarísimo que seas de River.

Lali: -Soy Gallina. Es raro.

Vernaci: -¿Por qué sos de River? ¿De quién viene? ¿De mamá o de papá? ¿Cómo es?

Lali: -Cuando era una niña, éramos gente que no tenía. Entonces, vos me dabas medio regalo y yo era del cuadro que vos me ofrecías. Y mi abuelo Jorge, el padre de mi madre, nos cruzaba al chino de enfrente y en la caja siempre estaban las golosinas. Nosotros íbamos a comprar lo que había que comprar y cuando llegábamos a la caja, mi abuelo agarraba un chocolate y me decía: “Usted, ¿de qué cuadro es?”. Y yo lo miraba y le decía: “De River, abuelo”.

Vernaci: -Hermoso. Extorsión.

Concluida la anécdota, Lali hizo una divertida parodia con Martín Rechimuzzi, imitando a la pequeña niña que dialogaba con su abuelo en el supermercado chino y aseveraba ser de River por un chocolate.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.