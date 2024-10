Roberto García Moritán visitó el hotel Marriot este martes para una gala solidaria de La sangre nos une, a la que concurrieron, entre otros, Mirtha Legrand que le propinó un golpe mortal a su imagen de ministro tras la separación de Pampita.

En este sentido, Gustavo Descalzi contó en A la tarde que antes de entrar a la gala solidaria que tenía como objetivo concientizar sobre la donación de sangre, todos los invitados se encontraban en un saloncito que oficiaba de “recibidor”.

“García Moritán no quiso inresar al salón principal y de la organización evitaron que pasara al salón principal para que nadie hiciera cara rara”, contó Descalzi desde Montevideo. “Pero Moritán quería la foto para mostrar que estaba trabajando”, agregó.

Roberto García Moritán en la cena anual "La sangre nos une" (Foto: Ramiro Souto).

POR QUÉ ROBERTO GARCÍA MORITÁN TUVO UNA NOCHE NEGRA EN UNA GALA SOLIDARIA

“A una personalidad, gran figura argentina, le dijeron ‘Está García Moritán ahí, quiere saludarla”, agregó el cronista, y afirmó que “la personalidad dijo ‘Ni loca’”. “Dijo que no lo sentaran en la mesa y que no quería pasar por el saloncito para no saludarlo ni sacarse fotos”, agregó.

En este sentido. Descalzi reveló que la figura argentina que no quiso saludar a Moritan no era otra que Mirtha Legrand, generando un sonoro “ohhhhh” en el estudio ya que la conductora es conocida por su fuerte personalidad.

Pero no fue todo eso para Moritán ya que Descalzi contó que, en el mismo evento, el ministro fue recibido por el Director nacional de Turismo de Uruguay, Roque Baudean, con quien se tomó una foto que causó escándalo en Uruguay debido a que es época de elecciones.

Una foto de Moritá con un funcionario causó escándalo en el país vecino (Foto; Instagram @roquebaudean) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

