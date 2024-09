La reacción de Manuela Viale al comentar el embarazo ectópico que tuvo María Becerra era por demás comprometido, hasta que la propia esposa de Federico Freire reveló que ella tuvo un aborto espontáneo.

“No nos olvidemos que más allá de la ilusión, a la mujer le pasa que seguís teniendo las hormonas por más que perdiste el embarazo y tardan un montón en irse”, había comenzado reflexionando la panelista de Circuito Cerrado en el streaming La Casa.

“Hay que atravesarlo, hay que habitar el dolor y está buenísimo naturalizarlo poder charlarlo. Cuando a uno le pasa necesita decir estoy de duelo. En algún momento voy a salir adelante”, continuó empática con la cantante.

EL DURO TESTIMONIO DE MANU VIALE

“Yo también perdí un embarazo hace dos meses, y recién ahora estoy empezando a poder contarlo y hablarlo”, sorprendió Manu en vivo.

Ahí admitió: “Estuve tres semanas tirada en una cama re deprimida. En un momento dije quiero salir y mi cuerpo no quería salir. (...) Me costó entender que el dolor de Fede era distinto al mío”.

“En ese momento me ayudó mucho exteriorizarlo para enternder y que la gente me diga ‘me pasó’. Hablar con tías a las que les había pasado dos o tres veces, que no tenía idea. Las únicas personas que me pudieron dar las palabras exactas fueron las personas a las que le había pasado lo mismo”, enfatizó.

Al final, Manu Viale compartió la sanadora charla que tuvo con su obstetra: “Trato de no encontrarle una justificación y traté de soltar. Capaz que no estaba lista. Es parte de la vida. No fue ni porque haya fumado un porro, tomado alcohol o saltado, no tiene que ver conmigo”.