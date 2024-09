La pérdida de La Tota Santillán sigue generando una profunda conmoción en el mundo de la farándula.

A los 57 años, el emblemático conductor fue hallado sin vida, dejando un vacío en la movida tropical.

Marcela Baños, reconocida presentadora del programa Pasión de Sábado (América), compartió su emotivo tributo a través de las redes sociales.

QUÉ DIJO MARCELA BAÑOS TRAS LA MUERTE DE LA TOTA SANTILLÁN: SU CONTUNDENTE MENSAJE

A pesar de un distanciamiento prolongado, Baños se despidió de su excompañero con un mensaje cargado de nostalgia.

“Se fue uno de los mejores conductores que tuvo la movida tropical. Donde estés, que seas feliz. QEPD. Mis condolencias a sus hijos, hermanos, familiares, amigos y a todos los que lo conocían”, escribió en una historia de Instagram, acompañada de una foto en blanco y negro de La Tota.

Marcela Baños despidió a La Tota Santillán. (Foto: Instagram/marcebanios)

CÓMO ERA LA RELACIÓN ENTRE MARCELA BAÑOS Y LA TOTA SANTILLÁN

La relación entre Marcela y La Tota había estado marcada por tensiones tras diferencias en la conducción del programa, pero en 2021, un acercamiento mediático durante una entrevista en Intrusos permitió que ambos reestablecieran el contacto. “

Seguir enemistada con él no me suma y no le suma a nadie”, expresó Baños en aquella ocasión.

La partida de La Tota Santillán no solo deja un legado en la televisión, sino también un impacto emocional en quienes lo conocieron. La comunidad artística se une para recordar su contribución a la movida tropical y el cariño que inspiró en su trayectoria.