La Tota Santillán fue encontrado muerto en su casa de Castelar y su hermano, Horacio, habló con Socios del Espectáculo sobre la mayor pena de la vida del conductor.

“Yo sigo con la hipótesis de que fue un accidente, pero bueno, como yo no estuve ahí no puedo afirmar. Sé que mi hermano tenía muchas ganas de vivir, no de morir”, dijo en televisión.

Fue entonces cuando expresó conmocionado: “Su gran problema era no ver sus hijas, ese era su gran dolor... porque sus dos hijos grandes siempre estuvieron al lado de él, Coco y Daniela siempre estuvieron apoyándolo”.

Horacio, el hermano de la Tota Santillán habló con Socios del Espectáculo.

“Hacía cinco años que no veía a sus hijas. Todo eso llevó a lo que hoy ustedes pueden llegar a imaginar, pero mi hermano tenía muchas ganas de vivir y estaba muy contento”, expresó al programa de etrece.

LA PROFUNDA ANGUSTIA DEL HERMANO DE LA TOTA SANTILLÁN TRAS SU MUERTE

Horacio, el hermano de la Tota Santillán, se mostró profundamente angustiado en una nota con el programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich por el fallecimiento del conductor: “Hoy me siento muy culpable”.

“Porque si yo hubiese estado con mi hermano eso no hubiese pasado. Pero estaba primero mi hijo, lamentablemente uno pone su a hijo primero”, reflexionó en Socios.

