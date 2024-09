El equipo de expertos de La Jaula de la Moda (de lunes a viernes a las 19 por Ciudad Magazine) analizó los looks de la gala más importante de la televisión argentina, que tuvo lugar el pasado lunes 9 de septiembre en el Hotel Hilton de Buenos Aires, como casi todos los años.

En esta oportunidad, en el evento transmitido por Telefe, la alfombra azul se llenó de celebridades con todo tipo de diseños. Algunos de ellos pasaron la prueba y otros quedaron flojos de papeles, como fue el caso del vestido de Nicole Neumann, muy criticado en las redes.

Los diseñadores de La Jaula evaluaron el caso y llegaron a un veredicto en común.

“Outfit desaprobado para Nicole Neumann. Es muy soso, parece una cortina”, decía el tuit que leyeron al aire de la cuenta @Koziuko.

EL DURO VEREDICTO DE LA JAULA DE LA MODA SOBRE EL VESTIDO DE NICOLE NEUMANN PARA LOS MARTÍN FIERRO 2024

“La diseñadora es Mina Agostini, que siempre trabaja esa estructura, siempre esa línea, es maravillosa”, indicó Fabián Medina Flores.

“Con Nicole no. ¡No, no, no!”, lanzó Pollo Álvarez, reticente a que se critique a una figura como Nicole Neumann.

“Acá nos enseñaron que no hablamos de la persona, hablamos del outfit. Estamos hablando del outfit, no de Nikita, que es divina”, aclaró Claudio Cosano, antes de opinar del vestido.

Y siguió: “Desafortunadísimo. Te digo por qué. Primero porque no la veo representada a Nicole. No es un outfit para Nicole. Porque ella es pulposa, tiene formas y ese tipo de vestidos da cuando sos un alfiler larga, tres metros de alto. Y segundo porque, fíjate, no está bien drapeado, no está logrado. Sinceramente, tengo que ser fiel a lo que yo pienso”.

Por su parte, Fabián Medina Flores fue más indulgente con el diseño de su colega: “A mí me gustaría que ese color, la base, que ese quiebre, que ese lazo que cae, hubiera sido celeste, hubiera sido azul. Porque hubiera potenciado el color. Y no parecería una sábana al hombro”.

Y agregó, al final, como conclusión, agregó: “Me parece una curiosa elección de Nicole. Y haciendo una psicología del vestir, que es una interpretación mía, capaz que no es verdad, yo creo que ella se vistió así para que sus hijas se lucieran”.