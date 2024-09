El antagonismo de L-Gante y Alexander Caniggia recrudeció luego de que el hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis criticara la dentadura del músico, pero Elián Ángel Valenzuela le respondió con altura.

“No es nada para mí. No me causa nada”, arrancó L-Gante en declaraciones para Socios del Espectáculo.

“Es una persona fácil de responderle porque no tiene empatía, no tiene clase y no tiene memoria de que él tenía los dientes más feos que los que tenía yo”, redobló la apuesta.

Todo surgió porque Alex se había burlado de L-Gante: “Vieron que L-Gante se puso los dientes baratos, pero no la hizo completa… Si querés estar más facha, porque sos horrible, simio… ¡hacete la jeta! Pero ya sabemos cómo es el dicho: ¡aunque el mono se vista de seda, mono queda!”.

L-GANTE LAMENTÓ LA MALA EDUCACIÓN DE ALEXANDER CANIGGIA

“Es causa de la mala educación que le habrán dado sus padres a él. Es un mal ejemplo de haber nacido en una cuna de oro”, reflexionó.

Entonces, se expresó: “Si uno nace con los padres con un buen oficio, buena economía y todo eso, y sos así de persona como él, preferiría mil veces nacer pobre”.

Al final, L-Gante reflexionó sobre las virtudes de Alexander Caniggia: “Creo que le sale bien hacer que lo odien. Eso lo hace perfecto. Capaz que es su oficio”.