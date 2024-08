En el marco del homenaje a Cris Morena, el Cris Morena Day, Grego Rossello, productor y conductor de Olga, el streaming que llevó adelante este día especial, abordó a la productora.

¿Qué pasó? Grego contó que, finalmente, pudo encarar a Cris, a quien le hizo una tremenda consulta que tenía guardada desde chico, y dejó boquiabiertos a todos, especialmente, a Lali Espósito.

Grego, Nico, Cris y Lali.

“Por fin, le pude preguntar a Cris Morena por qué no estuve en Casi Ángeles”, sentenció Grego, al pie del video encarando a la productora cerca de la cantante.

ASÍ GREGO ROSSELLO INCOMODÓ A CRIS MORENA CON UNA DESOPILANTE PREGUNTA

“Yo, de niño, en la época de ustedes, hice unos talleres con Cris. Yo fui lindo”, expresó Grego Rossello mostrándole una foto de cuando era adolescente a Cris Morena.

“¿Cómo no lo eligieron?”, preguntó Nicolás Vázquez, que estaba cerca de Lali y repetía “eras hermoso, bolud...”.

Grego preguntándole a Cris por qué no lo eligió para Casi Ángeles.

“Laburé, eh. Era muy malo. Como no tenía arreglo, hice el taller y después me dediqué a la comedia”, admitió Grego. “No entiendo por qué no quedaste. Igual, ahora te está yendo bárbaro”, cerró Cris, buena onda.