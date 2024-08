La semana pasada Mirtha Legrand protestó públicamente porque la omitieron en la terna a Mejor conductora de los Martín Fierro, y además recordó que nunca llegó a sus manos la estatuilla de brillantes que APTRA inventó para homenajearla tras tantos galardones recibidos.

“Luis Ventura, no recuerdo si fue el año pasado o el anterior, dijo que Susana Giménez y yo teníamos tantos Martín Fierro que nos entregaron uno de brillantes ¡Que a mí nunca me llegó!”, dijo La Chiqui en su programa, generando una respuesta inmediata del periodista.

Qué le dijo MIrtha Legrand a Karina Mazzocco sobre su nominación al Martín Fierro (Fotos: capturas América y eltrece)

Ventura recordó que Juana Viale retiró su estatuilla, pero como él estaba atrás del escenario no vio dónde fue a parar; y este miércoles la llamó en vivo en A la tarde, provocando el interés de Karina Mazzocco.

QUÉ LE DIJO MIRTHA LEGRAND A KARINA MAZZOCCO SOBRE SU NOMINACIÓN AL MARTÓN FIERRO A LA MEJOR CONDUCTORA

“Sonó el teléfono de Luis Ventura en el corte. Atendió y a Ventura se lo escuchaba decir ‘Sí, señora. Sí, señora’”, dijo Karina, mientras la pantalla mostraba al presidente de APTRA gesticulando con su teléfono en el oído.

“Estoy al aire, Mirtha. Le pongo en altavoz así los televidentes pueden escucharla”, le dijo Luis a La Chiqui mientras presionaba las teclas correspondientes. “quiero aclarar una cosa, que efectivamente me entregaron el Martín Fierro de brillantes”, reconoció.

“Lo que pasa es que yo me confundí con un par de aros que usted me regaló después, ¿se acuerda?”, le preguntó Mirtha a Ventura. “Me compró un par de aros que nunca los usé, hasta el momento no los usé”, dijo la Legrand, y Ventura le pidió que los use el 9 de septiembre en la ceremonia.

“Hola Chiqui, ¡qué lindo que hayas llamado a A la tarde!”, se alegró Mazzocco. “Está muy mona, querida, y ojalá ganes el Martín Fierro”, le deseó Mirtha, siempre al tanto de todo lo que está pasando en la farándula local. “Gracias, Mirtha. Con que llames y me lo digas vos, 7ya me siento ganadora. Te quiero mucho”, le respondió Karina.

