Coti Romero, enamoradísima de Nacho Castañares, asistió al programa de Ángel de Brito en Bondi y sorprendió a todos al revelar cómo le dice su novio en la intimidad.

Todo comenzó cuando pusieron al aire un mensajito que le había mandado Nacho, en el que le dijo “Coti”, el diminutivo de su nombre. En este contexto, contó que a ella no le gusta que le diga así cuando están solos.

A Coti no le gusta que Nacho le diga Coti.

“Siempre jodemos así. No me gusta que me diga Coti porque para él no soy Coti”, remarcó la correntina, antes de contar cómo él la apodó. “Soy ‘mi amor’ o ‘Caá Catí’ como me suele decir”, sentenció, revelando cómo le dice Nacho puertas para adentro.

¿CÓMO LE DICE COTI ROMERO A NACHO CASTAÑARES EN LA INTIMIDAD?

Coti Romero contó cómo apodó a Nacho Castañares en privado.

“Yo le digo ‘Na’, ‘Mi amor’, o ‘Gordi’”, sentenció, enamorada.