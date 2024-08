A pocos días de haber enternecido a sus seguidores de Instagram al compartirles el look combinado con su hija, Agustina Gandolfo les mostró su jugado cambio de imagen.

La esposa de Lautaro Martínez se animó a peinarse de una manera muy diferente a la cual lo hace todos los días y, aunque le quedó muy bien, ella parece no sentirse a gusto con el resultado.

Agustina siempre luce el cabello lacio.

Un tanto insegura, compartió fotos y videos a través de sus stories de Instagram, no solo luciendo su nuevo estilo, sino pidiéndoles a sus fanáticos su sincera opinión al respecto.

AGUSTINA GANDOLFO MOSTRÓ SU CAMBIO DE LOOK Y EXPRESÓ SU INSEGURIDAD

Agustina Gandolfo les pidió a sus seguidores su sincera opinión al mostrarles su nuevo hairstyle.

“Che... Me hice ondas. Hace mucho que no me hacía. Me siento rara... ¿Qué opinan?”, les consultó a sus fans.

Agustina se animó a hacerse ondas en el cabello.