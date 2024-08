A casi un mes de la mega boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala en Buenos Aires, Ángel de Brito contó en Bondi el verdadero motivo por el que Gabriela Sabatini brilló por su ausencia en el casamiento de su sobrina.

“Del casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala de lo que más se habló, además de que estaban divinos, hermosos, es de que Gaby no vino”, comenzó diciendo el conductor en su programa de stream con información en su poder.

Serio, continuó: “Muchos dijeron ‘¡qué chota Gaby Sabatini! ¿Cómo no viene? No la saluda por las redes’. Pero me contaron que a Gaby nunca le llegó la invitación. Nunca formalmente fue invitada”.

Acto seguido, Ángel agregó que la organizadora de la boda Claudia Villafañe fue la única persona que le comentó a la ex tenista que Oriana daría el sí con el futbolista el 20 de julio: “El único comentario que recibió fue de Claudia Villafañe, que le dijo ‘tal día es el casamiento de Oriana’. Pero nunca le llegó la tarjetita formalmente”.

Y aseveró, revelando el verdadero motivo de la ausencia de Gaby en el casamiento de su sobrina: “Ni Oriana la llamó. Ni Cathy la llamó. Bueno, con Cathy ni se hable. Pero ni su hermano Ova la llamó, ni su sobrina. Ese es el verdadero por el que Gabriela Sabatini no vino al casamiento”.

EL PRIMER COMENTARIO DE CASADO DE PAULO DYBALA A ORIANA SABATINI EN REDES

Al día siguiente de darle “sí, quiero” a Paulo Dybala, Oriana Sabatini hizo una emotiva publicación en redes, luciendo el despampanante vestido de novia de la marca Dolce & Gabbana, que cosechó el primer comentario de casado de su flamante marido.

“El día de ayer se lo dedico a la Oriana de la segunda foto”, escribió la actriz y cantante en Instagram, replicando una imagen que hizo de niña, cuando jugada con el casamiento y estaba vestida de novia.

Al ver el emotivo posteo de Sabatini, el futbolista reaccionó. “Fuaaaa”, se limitó a comentar el Dybala, junto a un emoji de una carita, emocionada.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.