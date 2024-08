Recién casada con Paulo Dybala, Oriana Sabatini habló de su decisión de dejar su carrera musical para mudarse a Italia con el futbolista y así acompañarlo en su carrera deportiva.

En su podcast, explicó que se alejó del mundo de la música por su marido e hizo una contundente aclaración. “Mi sueño más grande en la vida es el amor”, sentenció, enamorada del futbolista.

Oriana eligió el amor antes que su carrera.

Ni bien salió ese episodio, al que tituló “A dónde vamos cuando soñamos”, la hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini recibió un montón de críticas. “Entonces, ¿de qué vive?”, se preguntaron los oyentes. Pregunta que la joven no dudó en responder.

DE QUÉ VIVE ORIANA SABATINI

Oriana Sabatini explicó en el podcast que a veces se siente mal por las críticas que recibe por haber decidido dejar todo de lado por amor.

“Por momentos, me hacen sentir que soy menos por elegir esto y no el éxito laboral, el estrellato. Y es como, ¿por qué lo tengo que elegir? No entiendo, que alguien me explique por favor”, dijo.

Oriana contó de qué vive.

Por eso, cuando comenzó a leer los comentarios mala onda que le dejaron, finalmente, aclaró de qué vive. “Vivo del podcast que estás mirando, de acciones con marcas, de las canciones que saco. Y, de vez en cuando, preparo muertos”, sentenció Oriana, que practica la tanatoestética.