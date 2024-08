El último jueves por la noche, Sabrina Rojas sorprendió en Pasó en América al bromear sobre por qué deberá ponerse nuevamente bótox en el rostro.

“Chicos... yo voy a tener que volver a ponerme bótox, porque me río tanto acá que se me va el efecto”, dijo entre risas la conductora.

Sabrina Rojas en Pasó en América.

“Ahora te toca de nuevo, ¿no?”, comentó por su parte Tartu sumándose al chiste y ella cerró: “En breve me vuelvo a planchar”.

SABRINA ROJAS HABLÓ DE SU PRESENTE AMOROSO EN MEDIO DE RUMORES DE ROMANCE CON UN EX

Sabrina Rojas dejó en claro en una nota con el programa matutino de eltrece cómo está su presente amoroso luego de que se la relacionara nuevamente con un ex, Juan Pablo Inigizian.

“Estoy muy bien, laburando, re sola y contenta. No sé cómo explicarlo, me siento muy feliz y me parece que tiene que ver con la soltería, tener la atención solo en mí es hermoso, así que contenta”, expresó la actriz.

