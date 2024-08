María Luisa Jack, la madre de Mariano Caprarola habló por primera vez a poco de cumplirse un año de la muerte de su hijo, quien también fue operado por Aníbal Lotocki.

“Lo de Mariano fue una cosa así insólita que yo jamás me iba a imaginar, eso es lo que me cuesta asimilar. Si hubiera sido al revés, que yo me hubiera ido antes que él, no sé si Mariano hubiera aguantado”, dijo a Revista Gente.

La mamá de Mariano Caprarola (Foto: captura de Socios del Espectáculo).

En el ida y vuelta con Leandro Massa, la mujer de 92 años contó cómo lleva el fallecimiento de su segundo hijo: “Te soy sincera, la fui pasando mal, pero creo que se me tiene que pasar”.

LA MAMÁ DE MARIANO CAPRAROLA CONTÓ CÓMO RECUERDA A SU HIJO

“No sabes cómo sueño con Mariano. Sus cosas las tengo diariamente, hablo mucho con las fotos”, confesó la mujer de 92 años sobre su hijo.

