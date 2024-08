A pocos días de haber dado a luz a su segunda hija, Evaluna Montaner, en pleno puerperio junto a su marido, Camilo Echeverry, cumplió años en su casa junto a su familia.

Siempre muy cariñoso con su esposa, el cantante aprovechó el día especial para homenajearla mediante la publicación de un inédito video, al que coronó con una dedicatoria especial.

Evaluna y Camilo.

En el clip, se puede ver a Evaluna días antes de parir a Amaranto, recostada en la piscina, luciendo su enorme panza de embarazada, mientras se broncea y disfruta de la brisa del ventilador de techo.

EL DULCE MENSAJE DE CAMILO ECHEVERRY A EVALUNA MONTANER EN SU CUMPLEAÑOS

Camilo Echeverry le dedicó a Evaluna Montaner un dulce mensaje por su cumpleaños.

“¿Cómo puedo homenajearte más de lo que lo he hecho ya? ¿Cómo puedo regalarte algo que te sorprenda? Si tú me has dado los dos regalos más valiosos de mi vida...”.

Camilo homenajeó a Evaluna por su cumple.

“Te amo y te admiro caminando descalza sobre todos los terrenos. Sigo aprendiendo de ti. Casi 10 años juntos y sigo siendo cinturón blanco. Me encontré este video y me enamoré 700 nuevas veces de ti. Te amo. Ah... y feliz cumple”, sentenció, enamorado.