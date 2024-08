Este miércoles, la producción de La noche de Mirtha presentó con bastante antelación el listado de invitados para este sábado 10 de agosto con los que la legendaria conductora marcará agenda durante la próxima semana.

Una vez más, la Chiqui Legrand (97) encabezará la mesaza con las figuras y los invitados más representativos, importantes y destacados de la cultura, la política, el espectáculos y el periodismo.

Mirtha Legrand.

En este último grupo, Mirtha hablará con Claudio Savoia, uno de los referentes más consultados sobre la denuncia por violencia de género que le hizo Fabiola Yañez a Alberto Fernández, y Valeria Sampedro, conductora de Arriba Argentinos.

Por el lado artístico, cenarán con la conductora Marcos “Bicho” Gómez y Luciano “El Tirri” Giungio, el primo famoso de Marcelo Tinelli que lo acompañó en los últimos tiempos en todas sus aventuras por el mundo.

MIRTHA LEGRAND REVELÓ POR QUÉ NO QUIERE QUE HAGAN UNA BIOPIC SOBRE ELLA

La vida de Mirtha Legrand es digna de un cuento de hadas, y si bien la diva tiene varias propuestas para tener su propia ficción biográfica, la diva fue categórica al explicar por qué se niega.

Mirtha Legrand (Foto: Instagram @lamesazarg)

“Todo el mundo me quiere hacer la biopic, pero a mí no me gusta que saquen mi vida”, aseguró la conductora de La Noche de Mirtha.

Acto seguido enfatizó elocuente: “¡Cuando te hacen la biografía te morís!”.

