Malvina, una participante de Survivor Expedición Robinson, el reality que se emite por Telefe, hizo declaraciones que impactaron.

La mujer de 51 años, que dirige una escuela rural, reflexionó sin filtro sobre cómo serían los varones y las mujeres según su sexo; habló desde la fuerza hasta la sensibilidad que tendrían los varones y las mujeres por su genitalidad más que por su autopercepción.

Malvina hizo una diferenciación de género que llamó la atención.

“Tranqui la directora de escuela...”, expresaron desde Real Time al pie del clip que se volvió viral en X (Twitter) y generó todo tipo de comentarios al respecto.

¿QUÉ DIJO MALVINA, LA PARTICIPANTE DE SURVIVOR EXPEDICIÓN ROBINSON?

Esto se dio por la presencia de una chica trans que, según ella, tiene más fuerza que las otras chicas de la competencia.

Malvina cree que la sensibilidad es cosa de mujeres.

“La chica que es trans, es trans, convengamos... No nos vamos a engañar entre gitanos, tiene más fuerza. Tiene la fuerza de un hombre, de un varón. Si yo me visto de hombre, tengo la sensibilidad de una mujer por más de que me la dé de hombrecito”, cerró, polémica.