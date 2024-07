Un movilero de América se acercó al barrio Valentín Alsina para hacer una nota junto a Bruno, un perro callejero al que un vecino quiso matar porque, según él, en animal “es un asesino”.

“Bruno está así ahora, necesita que alguien lo adopte... Pero yo les voy a contar la historia porque los vecinos le salvaron la vida...”, dijo el notero, antes de que se pegara tremendo susto cuando el perro quiso morderlo.

El movilero quiso acariciar al perro, que le tiró un tarascón.

“Algunos dicen que es un asesino, pero mirá cómo está”, sumó el movilero, acariciándole la cabeza, antes de sacar rápidamente la mano cuando Bruno le tiró tremendo tarascón.

ASÍ REACCIONÓ EL MOVILERO ANTE LA MORDIDA DE BRUNO

Bruno intentó morder al movilero que rápidamente sacó la mano.

Bruno mordió al movilero y se fue corriendo.

“Ay, no, mi amor... No... No pasa nada. Bueno”, cerró, antes de que el animal le ladrara y saliera corriendo.